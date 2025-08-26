YAPSTER (YAPSTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01015272$ 0.01015272 $ 0.01015272 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -2.02% שינוי מחיר (7D) -3.42% שינוי מחיר (7D) -3.42%

YAPSTER (YAPSTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YAPSTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAPSTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01015272, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAPSTER השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -2.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YAPSTER (YAPSTER) מידע שוק

שווי שוק $ 79.00K$ 79.00K $ 79.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.00K$ 79.00K $ 79.00K אספקת מחזור 915.51M 915.51M 915.51M אספקה כוללת 915,506,478.1679002 915,506,478.1679002 915,506,478.1679002

שווי השוק הנוכחי של YAPSTER הוא $ 79.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAPSTER הוא 915.51M, עם היצע כולל של 915506478.1679002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.00K.