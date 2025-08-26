Wrapped stETH (WSTETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,279.65 $ 5,279.65 $ 5,279.65 24 שעות נמוך $ 5,809.21 $ 5,809.21 $ 5,809.21 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,279.65$ 5,279.65 $ 5,279.65 גבוה 24 שעות $ 5,809.21$ 5,809.21 $ 5,809.21 שיא כל הזמנים $ 7,256.02$ 7,256.02 $ 7,256.02 המחיר הנמוך ביותר $ 558.54$ 558.54 $ 558.54 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.32% שינוי מחיר (1D) -8.97% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

Wrapped stETH (WSTETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,279.37. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,279.65 לבין שיא של $ 5,809.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7,256.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 558.54.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTETH השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped stETH (WSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 16.76B$ 16.76B $ 16.76B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.76B$ 16.76B $ 16.76B אספקת מחזור 3.18M 3.18M 3.18M אספקה כוללת 3,175,311.207074068 3,175,311.207074068 3,175,311.207074068

שווי השוק הנוכחי של Wrapped stETH הוא $ 16.76B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTETH הוא 3.18M, עם היצע כולל של 3175311.207074068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.76B.