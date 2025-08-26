עוד על WSTETH

WSTETH מידע על מחיר

WSTETH אתר רשמי

WSTETH טוקניומיקה

WSTETH תחזית מחיר

Wrapped stETH סֵמֶל

Wrapped stETH מחיר (WSTETH)

לא רשום

1 WSTETH ל USDמחיר חי:

$5,279.35
$5,279.35
-8.90%1D
USD
Wrapped stETH (WSTETH) טבלת מחירים חיה
Wrapped stETH (WSTETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5,279.65
24 שעות נמוך
$ 5,809.21
גבוה 24 שעות

$ 5,279.65
$ 5,809.21
$ 7,256.02
$ 558.54
-2.32%

-8.97%

+0.15%

+0.15%

Wrapped stETH (WSTETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,279.37. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,279.65 לבין שיא של $ 5,809.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7,256.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 558.54.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTETH השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped stETH (WSTETH) מידע שוק

$ 16.76B
--
$ 16.76B
3.18M
3,175,311.207074068
שווי השוק הנוכחי של Wrapped stETH הוא $ 16.76B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTETH הוא 3.18M, עם היצע כולל של 3175311.207074068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.76B.

Wrapped stETH (WSTETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped stETHל USDהיה $ -520.603534859776.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped stETH ל USDהיה . $ +886.8792545520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped stETH ל USDהיה $ +4,248.7604251350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped stETHל USDהיה $ +2,046.990347779055.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -520.603534859776-8.97%
30 ימים$ +886.8792545520+16.80%
60 ימים$ +4,248.7604251350+80.48%
90 ימים$ +2,046.990347779055+63.33%

מה זהWrapped stETH (WSTETH)

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

Wrapped stETH (WSTETH) משאב

האתר הרשמי

Wrapped stETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped stETH (WSTETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped stETH (WSTETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped stETH.

בדוק את Wrapped stETH תחזית המחיר עכשיו‏!

WSTETH למטבעות מקומיים

Wrapped stETH (WSTETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped stETH (WSTETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSTETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped stETH (WSTETH)

כמה שווה Wrapped stETH (WSTETH) היום?
החי WSTETHהמחיר ב USD הוא 5,279.37 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSTETH ל USD?
המחיר הנוכחי של WSTETH ל USD הוא $ 5,279.37. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped stETH?
שווי השוק של WSTETH הוא $ 16.76B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSTETH?
ההיצע במחזור של WSTETH הוא 3.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSTETH?
‏‏WSTETH השיג מחיר שיא (ATH) של 7,256.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSTETH?
WSTETH ‏‏רשם מחירATL של 558.54 USD.
מהו נפח המסחר של WSTETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSTETH הוא -- USD.
האם WSTETH יעלה השנה?
WSTETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSTETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wrapped stETH (WSTETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

