מחיר Wrapped M (WM) בזמן אמת היום הוא $ 2.18, עם שינוי של 0.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WM ל USD הוא $ 2.18 לכל WM.

Wrapped M כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,064,209, עם היצע במחזור של 946.68K WM. ב‑24 השעות האחרונות, WM סחר בין $ 2.1 (נמוך) ל $ 2.21 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.363505.

ביצועים לטווח קצר, WM נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -10.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped M (WM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M אספקת מחזור 946.68K 946.68K 946.68K אספקה כוללת 946,677.5805458046 946,677.5805458046 946,677.5805458046

שווי השוק הנוכחי של Wrapped M הוא $ 2.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WM הוא 946.68K, עם היצע כולל של 946677.5805458046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06M.