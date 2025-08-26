Wrapped gBera (WGBERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 24 שעות נמוך $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 גבוה 24 שעות $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 שיא כל הזמנים $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 המחיר הנמוך ביותר $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.29% שינוי מחיר (1D) -10.24% שינוי מחיר (7D) +3.97% שינוי מחיר (7D) +3.97%

Wrapped gBera (WGBERA) המחיר בזמן אמת של הוא $2.19. במהלך 24 השעות האחרונות, WGBERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.19 לבין שיא של $ 2.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WGBERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.45.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WGBERA השתנה ב -2.29% במהלך השעה האחרונה, -10.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped gBera (WGBERA) מידע שוק

שווי שוק $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M אספקת מחזור 4.57M 4.57M 4.57M אספקה כוללת 4,566,126.024371506 4,566,126.024371506 4,566,126.024371506

שווי השוק הנוכחי של Wrapped gBera הוא $ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WGBERA הוא 4.57M, עם היצע כולל של 4566126.024371506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.00M.