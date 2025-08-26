WibWob (WIBWOB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01022897$ 0.01022897 $ 0.01022897 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -14.27% שינוי מחיר (7D) -8.08% שינוי מחיר (7D) -8.08%

WibWob (WIBWOB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WIBWOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIBWOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01022897, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIBWOB השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -14.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WibWob (WIBWOB) מידע שוק

שווי שוק $ 28.47K$ 28.47K $ 28.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.47K$ 28.47K $ 28.47K אספקת מחזור 982.45M 982.45M 982.45M אספקה כוללת 982,452,768.76443 982,452,768.76443 982,452,768.76443

שווי השוק הנוכחי של WibWob הוא $ 28.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIBWOB הוא 982.45M, עם היצע כולל של 982452768.76443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.47K.