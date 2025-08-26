WagyuSwap (WAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -12.93% שינוי מחיר (1D) -7.76% שינוי מחיר (7D) -11.35% שינוי מחיר (7D) -11.35%

WagyuSwap (WAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAG השתנה ב -12.93% במהלך השעה האחרונה, -7.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WagyuSwap (WAG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K אספקת מחזור 46.78M 46.78M 46.78M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WagyuSwap הוא $ 5.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAG הוא 46.78M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.04K.