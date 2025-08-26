Vertcoin (VTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.067999 $ 0.067999 $ 0.067999 24 שעות נמוך $ 0.071001 $ 0.071001 $ 0.071001 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.067999$ 0.067999 $ 0.067999 גבוה 24 שעות $ 0.071001$ 0.071001 $ 0.071001 שיא כל הזמנים $ 9.8$ 9.8 $ 9.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00634731$ 0.00634731 $ 0.00634731 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -0.70% שינוי מחיר (7D) -0.18% שינוי מחיר (7D) -0.18%

Vertcoin (VTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.070053. במהלך 24 השעות האחרונות, VTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.067999 לבין שיא של $ 0.071001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00634731.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTC השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vertcoin (VTC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M אספקת מחזור 72.74M 72.74M 72.74M אספקה כוללת 72,745,711.30663465 72,745,711.30663465 72,745,711.30663465

שווי השוק הנוכחי של Vertcoin הוא $ 5.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTC הוא 72.74M, עם היצע כולל של 72745711.30663465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.10M.