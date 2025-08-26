עוד על VTC

VTC מידע על מחיר

VTC מסמך לבן

VTC אתר רשמי

VTC טוקניומיקה

VTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vertcoin סֵמֶל

Vertcoin מחיר (VTC)

לא רשום

1 VTC ל USDמחיר חי:

$0.070053
$0.070053$0.070053
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vertcoin (VTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:09:05 (UTC+8)

Vertcoin (VTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.067999
$ 0.067999$ 0.067999
24 שעות נמוך
$ 0.071001
$ 0.071001$ 0.071001
גבוה 24 שעות

$ 0.067999
$ 0.067999$ 0.067999

$ 0.071001
$ 0.071001$ 0.071001

$ 9.8
$ 9.8$ 9.8

$ 0.00634731
$ 0.00634731$ 0.00634731

+0.07%

-0.70%

-0.18%

-0.18%

Vertcoin (VTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.070053. במהלך 24 השעות האחרונות, VTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.067999 לבין שיא של $ 0.071001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00634731.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTC השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vertcoin (VTC) מידע שוק

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

--
----

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

72.74M
72.74M 72.74M

72,745,711.30663465
72,745,711.30663465 72,745,711.30663465

שווי השוק הנוכחי של Vertcoin הוא $ 5.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTC הוא 72.74M, עם היצע כולל של 72745711.30663465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.10M.

Vertcoin (VTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vertcoinל USDהיה $ -0.0004964365110402.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVertcoin ל USDהיה . $ -0.0002640437.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVertcoin ל USDהיה $ +0.0011381791.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vertcoinל USDהיה $ -0.00858064914510755.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004964365110402-0.70%
30 ימים$ -0.0002640437-0.37%
60 ימים$ +0.0011381791+1.62%
90 ימים$ -0.00858064914510755-10.91%

מה זהVertcoin (VTC)

Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vertcoin (VTC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vertcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vertcoin (VTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vertcoin (VTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vertcoin.

בדוק את Vertcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

VTC למטבעות מקומיים

Vertcoin (VTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vertcoin (VTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vertcoin (VTC)

כמה שווה Vertcoin (VTC) היום?
החי VTCהמחיר ב USD הוא 0.070053 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VTC ל USD?
המחיר הנוכחי של VTC ל USD הוא $ 0.070053. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vertcoin?
שווי השוק של VTC הוא $ 5.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VTC?
ההיצע במחזור של VTC הוא 72.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VTC?
‏‏VTC השיג מחיר שיא (ATH) של 9.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VTC?
VTC ‏‏רשם מחירATL של 0.00634731 USD.
מהו נפח המסחר של VTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VTC הוא -- USD.
האם VTC יעלה השנה?
VTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:09:05 (UTC+8)

Vertcoin (VTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.