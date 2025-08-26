veDAO (WEVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.404308$ 0.404308 $ 0.404308 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -3.47% שינוי מחיר (7D) +0.06% שינוי מחיר (7D) +0.06%

veDAO (WEVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WEVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.404308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEVE השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

veDAO (WEVE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.18K$ 14.18K $ 14.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K אספקת מחזור 297.51M 297.51M 297.51M אספקה כוללת 434,748,864.0 434,748,864.0 434,748,864.0

שווי השוק הנוכחי של veDAO הוא $ 14.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEVE הוא 297.51M, עם היצע כולל של 434748864.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.73K.