UNFK ($UNFK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -10.01% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

UNFK ($UNFK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $UNFK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $UNFKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $UNFK השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -10.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UNFK ($UNFK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M אספקת מחזור 90.00T 90.00T 90.00T אספקה כוללת 89,999,448,999,991.8 89,999,448,999,991.8 89,999,448,999,991.8

שווי השוק הנוכחי של UNFK הוא $ 1.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $UNFK הוא 90.00T, עם היצע כולל של 89999448999991.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.