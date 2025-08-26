עוד על TREEINCAT

Tree Stuck in Cat סֵמֶל

Tree Stuck in Cat מחיר (TREEINCAT)

1 TREEINCAT ל USDמחיר חי:

$0.00025536
$0.00025536$0.00025536
-14.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:19:46 (UTC+8)

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00197193
$ 0.00197193$ 0.00197193

-0.27%

-14.32%

-29.90%

-29.90%

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TREEINCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TREEINCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00197193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREEINCAT השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) מידע שוק

$ 254.88K
$ 254.88K$ 254.88K

--
----

$ 254.88K
$ 254.88K$ 254.88K

989.71M
989.71M 989.71M

989,711,994.3512576
989,711,994.3512576 989,711,994.3512576

שווי השוק הנוכחי של Tree Stuck in Cat הוא $ 254.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TREEINCAT הוא 989.71M, עם היצע כולל של 989711994.3512576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.88K.

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tree Stuck in Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTree Stuck in Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTree Stuck in Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tree Stuck in Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.32%
30 ימים$ 0-60.15%
60 ימים$ 0-59.79%
90 ימים$ 0--

מה זהTree Stuck in Cat (TREEINCAT)

A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tree Stuck in Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tree Stuck in Cat.

בדוק את Tree Stuck in Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

TREEINCAT למטבעות מקומיים

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TREEINCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

כמה שווה Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) היום?
החי TREEINCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TREEINCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של TREEINCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tree Stuck in Cat?
שווי השוק של TREEINCAT הוא $ 254.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TREEINCAT?
ההיצע במחזור של TREEINCAT הוא 989.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TREEINCAT?
‏‏TREEINCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00197193 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TREEINCAT?
TREEINCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TREEINCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TREEINCAT הוא -- USD.
האם TREEINCAT יעלה השנה?
TREEINCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TREEINCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:19:46 (UTC+8)

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

