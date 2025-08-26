Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00197193
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27%
שינוי מחיר (1D) -14.32%
שינוי מחיר (7D) -29.90%

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TREEINCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TREEINCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00197193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREEINCAT השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 254.88K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 254.88K
אספקת מחזור 989.71M
אספקה כוללת 989,711,994.3512576

שווי השוק הנוכחי של Tree Stuck in Cat הוא $ 254.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TREEINCAT הוא 989.71M, עם היצע כולל של 989711994.3512576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.88K.