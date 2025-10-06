המחיר החי של AEGISOLDהיום הוא -- USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת AEGISOLD של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק AEGISOLD בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של AEGISOLDהיום הוא -- USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת AEGISOLD של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק AEGISOLD בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

עוד על AEGISOLD

AEGISOLD מידע על מחיר

AEGISOLD טוקניומיקה

AEGISOLD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AEGISOLD סֵמֶל

AEGISOLD מְחִיר(AEGISOLD)

לא רשום

USD
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 20:41:25 (UTC+8)

AEGISOLD (AEGISOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
--
----
24 שעות נמוך
--
----
גבוה 24 שעות

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

AEGISOLD (AEGISOLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AEGISOLD נסחר בטווח שבין שפל של -- לבין שיא של --, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEGISOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AEGISOLD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AEGISOLD (AEGISOLD) מידע שוק

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

שווי השוק הנוכחי של AEGISOLD הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AEGISOLD הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

AEGISOLD (AEGISOLD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AEGISOLDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
No Data
AEGISOLD שינוי מחיר היום

היום,AEGISOLD רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AEGISOLD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AEGISOLD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AEGISOLD ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AEGISOLD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהAEGISOLD (AEGISOLD)

The first platform powered by Gnosis Al, delivers advanced asset predictions, robust crypto security, and empowers users with true Web3 autonomy.

AEGISOLD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AEGISOLDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAEGISOLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AEGISOLDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAEGISOLD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AEGISOLDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AEGISOLD (AEGISOLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AEGISOLD (AEGISOLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AEGISOLD.

בדוק את AEGISOLD תחזית המחיר עכשיו‏!

AEGISOLD (AEGISOLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AEGISOLD (AEGISOLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AEGISOLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AEGISOLD (AEGISOLD)

מחפש איך לקנותAEGISOLD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AEGISOLDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AEGISOLD למטבעות מקומיים

1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל VND
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל AUD
A$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל GBP
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל EUR
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל USD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MYR
RM--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TRY
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל JPY
¥--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ARS
ARS$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל RUB
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל INR
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל IDR
Rp--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל PHP
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל EGP
￡E.--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BRL
R$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל CAD
C$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BDT
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל NGN
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל COP
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ZAR
R.--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל UAH
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TZS
T.Sh.--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל VES
Bs--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל CLP
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל PKR
Rs--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל KZT
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל THB
฿--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TWD
NT$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל AED
د.إ--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל CHF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל HKD
HK$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל AMD
֏--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MAD
.د.م--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MXN
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SAR
ريال--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ETB
Br--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל KES
KSh--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל JOD
د.أ--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל PLN
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל RON
лв--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SEK
kr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BGN
лв--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל HUF
Ft--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל CZK
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל KWD
د.ك--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ILS
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BOB
Bs--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל AZN
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TJS
SM--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל GEL
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל AOA
Kz--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BHD
.د.ب--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BMD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל DKK
kr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל HNL
L--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MUR
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל NAD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל NOK
kr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל NZD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל PAB
B/.--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל PGK
K--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל QAR
ر.ق--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל RSD
дин.--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל UZS
soʻm--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ALL
L--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ANG
ƒ--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל AWG
ƒ--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BBD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BAM
KM--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BIF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BND
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BSD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל JMD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל KHR
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל KMF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל LAK
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל LKR
රු--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MDL
L--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MGA
Ar--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MOP
P--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MVR
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MWK
MK--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל MZN
MT--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל NPR
रु--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל PYG
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל RWF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SBD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SCR
--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SRD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SVC
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל SZL
L--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TMT
m--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TND
د.ت--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל TTD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל UGX
Sh--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל XAF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל XCD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל XOF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל XPF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BWP
P--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל BZD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל CVE
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל DJF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל DOP
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל DZD
د.ج--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל FJD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל GNF
Fr--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל GTQ
Q--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל GYD
$--
1 AEGISOLD(AEGISOLD) ל ISK
kr--

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AEGISOLD

כמה שווה AEGISOLD (AEGISOLD) היום?
החי AEGISOLDהמחיר ב USD הוא -- USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AEGISOLD ל USD?
המחיר הנוכחי של AEGISOLD ל USD הוא --. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AEGISOLD?
שווי השוק של AEGISOLD הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AEGISOLD?
ההיצע במחזור של AEGISOLD הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AEGISOLD?
‏‏AEGISOLD השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AEGISOLD?
AEGISOLD ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של AEGISOLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AEGISOLD הוא -- USD.
האם AEGISOLD יעלה השנה?
AEGISOLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AEGISOLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 20:41:25 (UTC+8)

AEGISOLD (AEGISOLD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
10-15 12:29:00עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
10-15 05:12:00תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
10-14 20:24:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
10-14 19:19:00עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AEGISOLD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AEGISOLD
AEGISOLD
USD
USD

1 AEGISOLD = -- USD

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד