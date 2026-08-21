HumidiFi מחיר היום

מחיר HumidiFi (WET) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.07611, עם שינוי של 1.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WET ל ILS הוא ₪ 0.07611 לכל WET.

HumidiFi כרגע מדורג במקום #851 לפי שווי שוק של ₪ 17.51M, עם היצע במחזור של 230.00M WET. ב‑24 השעות האחרונות, WET סחר בין ₪ 0.07253 (נמוך) ל ₪ 0.07644 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.0046174484033215424, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1554246020732455349.

ביצועים לטווח קצר, WET נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +10.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 106.60K.

HumidiFi (WET) מידע שוק

דירוג No.851 שווי שוק ₪ 17.51M₪ 17.51M ₪ 17.51M נפח (24 שעות) ₪ 106.60K₪ 106.60K ₪ 106.60K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 76.11M₪ 76.11M ₪ 76.11M אספקת מחזור 230.00M 230.00M 230.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 23.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של HumidiFi הוא ₪ 17.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 106.60K. ההיצע במחזור של WET הוא 230.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 76.11M.