Jump Tom מחיר היום

מחיר Jump Tom (JUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000000000046, עם שינוי של 23.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUMP ל USD הוא $ 0.00000000000046 לכל JUMP.

Jump Tom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JUMP. ב‑24 השעות האחרונות, JUMP סחר בין $ 0.00000000000042 (נמוך) ל $ 0.00000000000177 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JUMP נע ב -3.55% בשעה האחרונה ו -99.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 462.87K.

Jump Tom (JUMP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 462.87K$ 462.87K $ 462.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 230.00$ 230.00 $ 230.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Jump Tom הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 462.87K. ההיצע במחזור של JUMP הוא --, עם היצע כולל של 500000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.00.