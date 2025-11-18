TosDis מחיר היום

מחיר TosDis (DIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.989, עם שינוי של 8.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIS ל USD הוא $ 0.989 לכל DIS.

TosDis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,164, עם היצע במחזור של 75.00K DIS. ב‑24 השעות האחרונות, DIS סחר בין $ 0.988726 (נמוך) ל $ 1.15 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 253.52, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0094393.

ביצועים לטווח קצר, DIS נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -1.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TosDis (DIS) מידע שוק

שווי שוק $ 74.16K$ 74.16K $ 74.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.75K$ 98.75K $ 98.75K אספקת מחזור 75.00K 75.00K 75.00K אספקה כוללת 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

שווי השוק הנוכחי של TosDis הוא $ 74.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIS הוא 75.00K, עם היצע כולל של 99860.50000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.75K.