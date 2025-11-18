Todin מחיר היום

מחיר Todin (TDN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TDN ל USD הוא -- לכל TDN.

Todin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 135,596, עם היצע במחזור של 146.17M TDN. ב‑24 השעות האחרונות, TDN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00443116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TDN נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו -21.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Todin (TDN) מידע שוק

שווי שוק $ 135.60K$ 135.60K $ 135.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 744.24K$ 744.24K $ 744.24K אספקת מחזור 146.17M 146.17M 146.17M אספקה כוללת 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

שווי השוק הנוכחי של Todin הוא $ 135.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDN הוא 146.17M, עם היצע כולל של 802285308.8540871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 744.24K.