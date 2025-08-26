Thala APT (THAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 24 שעות נמוך $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 גבוה 24 שעות $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 שיא כל הזמנים $ 19.21$ 19.21 $ 19.21 המחיר הנמוך ביותר $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -8.07% שינוי מחיר (7D) -7.95% שינוי מחיר (7D) -7.95%

Thala APT (THAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.22. במהלך 24 השעות האחרונות, THAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.2 לבין שיא של $ 4.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.76.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THAPT השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thala APT (THAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 29.86M$ 29.86M $ 29.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.86M$ 29.86M $ 29.86M אספקת מחזור 7.08M 7.08M 7.08M אספקה כוללת 7,075,140.2 7,075,140.2 7,075,140.2

שווי השוק הנוכחי של Thala APT הוא $ 29.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THAPT הוא 7.08M, עם היצע כולל של 7075140.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.86M.