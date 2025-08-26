עוד על TLS

TLS מידע על מחיר

TLS מסמך לבן

TLS אתר רשמי

TLS טוקניומיקה

TLS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Telestai סֵמֶל

Telestai מחיר (TLS)

לא רשום

1 TLS ל USDמחיר חי:

$0.00051508
$0.00051508$0.00051508
-8.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Telestai (TLS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:47:30 (UTC+8)

Telestai (TLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00050491
$ 0.00050491$ 0.00050491
24 שעות נמוך
$ 0.00056985
$ 0.00056985$ 0.00056985
גבוה 24 שעות

$ 0.00050491
$ 0.00050491$ 0.00050491

$ 0.00056985
$ 0.00056985$ 0.00056985

$ 0.00098873
$ 0.00098873$ 0.00098873

$ 0.00020016
$ 0.00020016$ 0.00020016

+0.02%

-8.82%

-3.76%

-3.76%

Telestai (TLS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00051508. במהלך 24 השעות האחרונות, TLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00050491 לבין שיא של $ 0.00056985, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00098873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00020016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TLS השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -8.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Telestai (TLS) מידע שוק

$ 133.71K
$ 133.71K$ 133.71K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

259.58M
259.58M 259.58M

1,969,194,240.0
1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

שווי השוק הנוכחי של Telestai הוא $ 133.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TLS הוא 259.58M, עם היצע כולל של 1969194240.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

Telestai (TLS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Telestaiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTelestai ל USDהיה . $ +0.0005787330.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTelestai ל USDהיה $ -0.0001550885.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Telestaiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.82%
30 ימים$ +0.0005787330+112.36%
60 ימים$ -0.0001550885-30.10%
90 ימים$ 0--

מה זהTelestai (TLS)

Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Telestai (TLS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Telestaiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Telestai (TLS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Telestai (TLS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Telestai.

בדוק את Telestai תחזית המחיר עכשיו‏!

TLS למטבעות מקומיים

Telestai (TLS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Telestai (TLS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TLS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Telestai (TLS)

כמה שווה Telestai (TLS) היום?
החי TLSהמחיר ב USD הוא 0.00051508 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TLS ל USD?
המחיר הנוכחי של TLS ל USD הוא $ 0.00051508. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Telestai?
שווי השוק של TLS הוא $ 133.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TLS?
ההיצע במחזור של TLS הוא 259.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TLS?
‏‏TLS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00098873 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TLS?
TLS ‏‏רשם מחירATL של 0.00020016 USD.
מהו נפח המסחר של TLS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TLS הוא -- USD.
האם TLS יעלה השנה?
TLS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TLS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:47:30 (UTC+8)

Telestai (TLS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.