Telestai (TLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00050491 $ 0.00050491 $ 0.00050491 24 שעות נמוך $ 0.00056985 $ 0.00056985 $ 0.00056985 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00050491$ 0.00050491 $ 0.00050491 גבוה 24 שעות $ 0.00056985$ 0.00056985 $ 0.00056985 שיא כל הזמנים $ 0.00098873$ 0.00098873 $ 0.00098873 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00020016$ 0.00020016 $ 0.00020016 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -8.82% שינוי מחיר (7D) -3.76% שינוי מחיר (7D) -3.76%

Telestai (TLS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00051508. במהלך 24 השעות האחרונות, TLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00050491 לבין שיא של $ 0.00056985, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00098873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00020016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TLS השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -8.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Telestai (TLS) מידע שוק

שווי שוק $ 133.71K$ 133.71K $ 133.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 259.58M 259.58M 259.58M אספקה כוללת 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

שווי השוק הנוכחי של Telestai הוא $ 133.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TLS הוא 259.58M, עם היצע כולל של 1969194240.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.