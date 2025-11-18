teleBTC מחיר היום

מחיר teleBTC (TELEBTC) בזמן אמת היום הוא $ 90,943, עם שינוי של 4.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TELEBTC ל USD הוא $ 90,943 לכל TELEBTC.

teleBTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 129,307, עם היצע במחזור של 1.42 TELEBTC. ב‑24 השעות האחרונות, TELEBTC סחר בין $ 89,321 (נמוך) ל $ 95,749 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 129,019, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TELEBTC נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו -13.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

teleBTC (TELEBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 129.31K$ 129.31K $ 129.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.31K$ 129.31K $ 129.31K אספקת מחזור 1.42 1.42 1.42 אספקה כוללת 1.41950959 1.41950959 1.41950959

שווי השוק הנוכחי של teleBTC הוא $ 129.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TELEBTC הוא 1.42, עם היצע כולל של 1.41950959. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.31K.