STIX מחיר היום

מחיר STIX (STIX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STIX ל USD הוא $ 0 לכל STIX.

STIX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,054, עם היצע במחזור של 10.00B STIX. ב‑24 השעות האחרונות, STIX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00203224, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STIX נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -4.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

STIX (STIX) מידע שוק

שווי שוק $ 38.05K$ 38.05K $ 38.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.05K$ 38.05K $ 38.05K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STIX הוא $ 38.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STIX הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.05K.