stBGT מחיר היום

מחיר stBGT (STBGT) בזמן אמת היום הוא $ 1.29, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STBGT ל USD הוא $ 1.29 לכל STBGT.

stBGT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 241,389, עם היצע במחזור של 187.42K STBGT. ב‑24 השעות האחרונות, STBGT סחר בין $ 1.24 (נמוך) ל $ 1.37 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.24.

ביצועים לטווח קצר, STBGT נע ב +1.19% בשעה האחרונה ו -21.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

stBGT (STBGT) מידע שוק

שווי שוק $ 241.39K$ 241.39K $ 241.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.39K$ 241.39K $ 241.39K אספקת מחזור 187.42K 187.42K 187.42K אספקה כוללת 187,423.3081102686 187,423.3081102686 187,423.3081102686

שווי השוק הנוכחי של stBGT הוא $ 241.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STBGT הוא 187.42K, עם היצע כולל של 187423.3081102686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.39K.