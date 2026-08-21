Stake DAO מחיר היום

מחיר Stake DAO (SDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.106677, עם שינוי של 3.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDT ל USD הוא $ 0.106677 לכל SDT.

Stake DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,289,635, עם היצע במחזור של 68.33M SDT. ב‑24 השעות האחרונות, SDT סחר בין $ 0.102537 (נמוך) ל $ 0.109586 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 17.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01522558.

ביצועים לטווח קצר, SDT נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +28.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.68K.

Stake DAO (SDT) מידע שוק

שווי שוק $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M נפח (24 שעות) $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M אספקת מחזור 68.33M 68.33M 68.33M אספקה כוללת 70,085,962.39548983 70,085,962.39548983 70,085,962.39548983

שווי השוק הנוכחי של Stake DAO הוא $ 7.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.68K. ההיצע במחזור של SDT הוא 68.33M, עם היצע כולל של 70085962.39548983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.48M.