SPCX69 מחיר היום

מחיר SPCX69 (SPCX69) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPCX69 ל USD הוא $ 0 לכל SPCX69.

SPCX69 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 628,463, עם היצע במחזור של 1000.00M SPCX69. ב‑24 השעות האחרונות, SPCX69 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00770421, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPCX69 נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו -7.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.11K.

SPCX69 (SPCX69) מידע שוק

שווי שוק $ 628.46K$ 628.46K $ 628.46K נפח (24 שעות) $ 2.11K$ 2.11K $ 2.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 628.46K$ 628.46K $ 628.46K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,223.799353 999,998,223.799353 999,998,223.799353

שווי השוק הנוכחי של SPCX69 הוא $ 628.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.11K. ההיצע במחזור של SPCX69 הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998223.799353. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 628.46K.