SpaceX PreStocks מחיר היום

מחיר SpaceX PreStocks (SPACEX) בזמן אמת היום הוא $ 217.45, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPACEX ל USD הוא $ 217.45 לכל SPACEX.

SpaceX PreStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 678,340, עם היצע במחזור של 3.12K SPACEX. ב‑24 השעות האחרונות, SPACEX סחר בין $ 205.9 (נמוך) ל $ 226.11 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 247.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 168.0.

ביצועים לטווח קצר, SPACEX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -7.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SpaceX PreStocks (SPACEX) מידע שוק

שווי שוק $ 678.34K$ 678.34K $ 678.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 678.34K$ 678.34K $ 678.34K אספקת מחזור 3.12K 3.12K 3.12K אספקה כוללת 3,119.814867862 3,119.814867862 3,119.814867862

שווי השוק הנוכחי של SpaceX PreStocks הוא $ 678.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPACEX הוא 3.12K, עם היצע כולל של 3119.814867862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 678.34K.