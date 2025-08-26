עוד על SOLVBTC

SOLVBTC מידע על מחיר

SOLVBTC מסמך לבן

SOLVBTC אתר רשמי

SOLVBTC טוקניומיקה

SOLVBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Solv Protocol BTC סֵמֶל

Solv Protocol BTC מחיר (SOLVBTC)

לא רשום

1 SOLVBTC ל USDמחיר חי:

$109,933
$109,933$109,933
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:26 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 109,896
$ 109,896$ 109,896
24 שעות נמוך
$ 114,601
$ 114,601$ 114,601
גבוה 24 שעות

$ 109,896
$ 109,896$ 109,896

$ 114,601
$ 114,601$ 114,601

$ 123,975
$ 123,975$ 123,975

$ 49,058
$ 49,058$ 49,058

-1.41%

-3.20%

-5.26%

-5.26%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,933. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLVBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,896 לבין שיא של $ 114,601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 49,058.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLVBTC השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) מידע שוק

$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B

--
----

$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B

10.46K
10.46K 10.46K

10,458.17878474228
10,458.17878474228 10,458.17878474228

שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol BTC הוא $ 1.15B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLVBTC הוא 10.46K, עם היצע כולל של 10458.17878474228. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15B.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solv Protocol BTCל USDהיה $ -3,642.5603788427.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolv Protocol BTC ל USDהיה . $ -7,569.0299629000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolv Protocol BTC ל USDהיה $ +2,766.2990455000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solv Protocol BTCל USDהיה $ +64.22603996313.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3,642.5603788427-3.20%
30 ימים$ -7,569.0299629000-6.88%
60 ימים$ +2,766.2990455000+2.52%
90 ימים$ +64.22603996313+0.06%

מה זהSolv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Solv Protocol BTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solv Protocol BTC (SOLVBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solv Protocol BTC (SOLVBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solv Protocol BTC.

בדוק את Solv Protocol BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLVBTC למטבעות מקומיים

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solv Protocol BTC (SOLVBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLVBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

כמה שווה Solv Protocol BTC (SOLVBTC) היום?
החי SOLVBTCהמחיר ב USD הוא 109,933 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLVBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLVBTC ל USD הוא $ 109,933. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solv Protocol BTC?
שווי השוק של SOLVBTC הוא $ 1.15B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLVBTC?
ההיצע במחזור של SOLVBTC הוא 10.46K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLVBTC?
‏‏SOLVBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 123,975 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLVBTC?
SOLVBTC ‏‏רשם מחירATL של 49,058 USD.
מהו נפח המסחר של SOLVBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLVBTC הוא -- USD.
האם SOLVBTC יעלה השנה?
SOLVBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLVBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:26 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.