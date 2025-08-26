Solv Protocol BTC (SOLVBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 109,896 $ 109,896 $ 109,896 24 שעות נמוך $ 114,601 $ 114,601 $ 114,601 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 109,896$ 109,896 $ 109,896 גבוה 24 שעות $ 114,601$ 114,601 $ 114,601 שיא כל הזמנים $ 123,975$ 123,975 $ 123,975 המחיר הנמוך ביותר $ 49,058$ 49,058 $ 49,058 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.41% שינוי מחיר (1D) -3.20% שינוי מחיר (7D) -5.26% שינוי מחיר (7D) -5.26%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,933. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLVBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,896 לבין שיא של $ 114,601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 49,058.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLVBTC השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15B$ 1.15B $ 1.15B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15B$ 1.15B $ 1.15B אספקת מחזור 10.46K 10.46K 10.46K אספקה כוללת 10,458.17878474228 10,458.17878474228 10,458.17878474228

שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol BTC הוא $ 1.15B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLVBTC הוא 10.46K, עם היצע כולל של 10458.17878474228. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15B.