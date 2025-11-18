SOLPUMP מחיר היום

מחיר SOLPUMP (SOLPUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.01583822, עם שינוי של 9.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLPUMP ל USD הוא $ 0.01583822 לכל SOLPUMP.

SOLPUMP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,460,559, עם היצע במחזור של 92.34M SOLPUMP. ב‑24 השעות האחרונות, SOLPUMP סחר בין $ 0.01353839 (נמוך) ל $ 0.01749984 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02417307, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00712638.

ביצועים לטווח קצר, SOLPUMP נע ב +2.24% בשעה האחרונה ו -12.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOLPUMP (SOLPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M אספקת מחזור 92.34M 92.34M 92.34M אספקה כוללת 186,223,058.703447 186,223,058.703447 186,223,058.703447

שווי השוק הנוכחי של SOLPUMP הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLPUMP הוא 92.34M, עם היצע כולל של 186223058.703447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.95M.