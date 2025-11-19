SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר (USD)

קבל SOLPUMP תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SOLPUMP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של SOLPUMP % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה SOLPUMP תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, SOLPUMP ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016133 בשנת 2025. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, SOLPUMP ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016939 בשנת 2026. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SOLPUMP הוא $ 0.017786 עם 10.25% שיעור צמיחה. SOLPUMP (SOLPUMP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SOLPUMP הוא $ 0.018676 עם 15.76% שיעור צמיחה. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SOLPUMP הוא $ 0.019609 עם 21.55% שיעור צמיחה. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SOLPUMP הוא $ 0.020590 עם 27.63% שיעור צמיחה. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של SOLPUMP עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.033539. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של SOLPUMP עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.054632. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.016133 0.00%

2026 $ 0.016939 5.00%

2027 $ 0.017786 10.25%

2028 $ 0.018676 15.76%

2029 $ 0.019609 21.55%

2030 $ 0.020590 27.63%

2031 $ 0.021619 34.01%

2032 $ 0.022700 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.023836 47.75%

2034 $ 0.025027 55.13%

2035 $ 0.026279 62.89%

2036 $ 0.027593 71.03%

2037 $ 0.028972 79.59%

2038 $ 0.030421 88.56%

2039 $ 0.031942 97.99%

2040 $ 0.033539 107.89% הצג עוד לטווח קצר SOLPUMP תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.016133 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.016135 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.016148 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.016199 0.41% SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSOLPUMPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.016133 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSOLPUMP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.016135 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSOLPUMP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.016148 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. SOLPUMP (SOLPUMP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSOLPUMP הוא $0.016199 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית SOLPUMP מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 92.34M 92.34M 92.34M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SOLPUMP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SOLPUMP יש כמות במעגל של 92.34M ושווי שוק כולל של $ 1.49M. צפה SOLPUMP במחיר חי

SOLPUMP מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSOLPUMPדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSOLPUMP הוא 0.016133USD. היצע במחזור של SOLPUMP(SOLPUMP) הוא 92.34M SOLPUMP , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,489,821 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 15.63% $ 0.002180 $ 0.017499 $ 0.013538

7 ימים -7.69% $ -0.001241 $ 0.018226 $ 0.008510

30 ימים -11.82% $ -0.001908 $ 0.018226 $ 0.008510 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,SOLPUMP הראה תנועת מחירים של $0.002180 , המשקפת 15.63% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,SOLPUMP נסחר בשיא של $0.018226 ושפל של $0.008510 . נרשם שינוי במחיר של -7.69% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSOLPUMP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,SOLPUMP חווה -11.82% שינוי, המשקף בערך $-0.001908 לערכו. זה מצביע על כך ש SOLPUMP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך SOLPUMP (SOLPUMP) מודול חיזוי מחיר עובד? SOLPUMP מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SOLPUMPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSOLPUMP לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SOLPUMP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של SOLPUMP. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSOLPUMP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSOLPUMP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של SOLPUMP.

מדוע SOLPUMP חיזוי מחירים חשוב?

SOLPUMP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SOLPUMP כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SOLPUMP ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SOLPUMP בחודש הבא? על פי SOLPUMP (SOLPUMP) כלי תחזית המחירים, המחיר SOLPUMP הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SOLPUMP בשנת 2026? המחיר של 1 SOLPUMP (SOLPUMP) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SOLPUMP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SOLPUMP בשנת 2027? SOLPUMP (SOLPUMP) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOLPUMP עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SOLPUMP בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SOLPUMP (SOLPUMP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SOLPUMP בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SOLPUMP (SOLPUMP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SOLPUMP בשנת 2030? המחיר של 1 SOLPUMP (SOLPUMP) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SOLPUMP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SOLPUMP תחזית המחיר בשנת 2040? SOLPUMP (SOLPUMP) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOLPUMP עד שנת 2040.