Solomon USDv (USDV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 המחיר הנמוך ביותר $ 0.998914$ 0.998914 $ 0.998914 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.10% שינוי מחיר (7D) -0.10%

Solomon USDv (USDV) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.998914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDV השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solomon USDv (USDV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 1.40M 1.40M 1.40M אספקה כוללת 1,398,232.69830636 1,398,232.69830636 1,398,232.69830636

שווי השוק הנוכחי של Solomon USDv הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDV הוא 1.40M, עם היצע כולל של 1398232.69830636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.