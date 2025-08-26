עוד על USDV

Solomon USDv סֵמֶל

Solomon USDv מחיר (USDV)

לא רשום

1 USDV ל USDמחיר חי:

0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Solomon USDv (USDV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:14:15 (UTC+8)

Solomon USDv (USDV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.00%

--

-0.10%

-0.10%

Solomon USDv (USDV) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.998914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDV השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solomon USDv (USDV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Solomon USDv הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDV הוא 1.40M, עם היצע כולל של 1398232.69830636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.

Solomon USDv (USDV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solomon USDvל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolomon USDv ל USDהיה . $ -0.0001949000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolomon USDv ל USDהיה $ +0.0000113000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solomon USDvל USDהיה $ -0.000382761773572.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0001949000-0.01%
60 ימים$ +0.0000113000+0.00%
90 ימים$ -0.000382761773572-0.03%

מה זהSolomon USDv (USDV)

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solomon USDv (USDV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Solomon USDvתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solomon USDv (USDV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solomon USDv (USDV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solomon USDv.

בדוק את Solomon USDv תחזית המחיר עכשיו‏!

USDV למטבעות מקומיים

Solomon USDv (USDV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solomon USDv (USDV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solomon USDv (USDV)

כמה שווה Solomon USDv (USDV) היום?
החי USDVהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDV ל USD?
המחיר הנוכחי של USDV ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solomon USDv?
שווי השוק של USDV הוא $ 1.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDV?
ההיצע במחזור של USDV הוא 1.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDV?
‏‏USDV השיג מחיר שיא (ATH) של 1.011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDV?
USDV ‏‏רשם מחירATL של 0.998914 USD.
מהו נפח המסחר של USDV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDV הוא -- USD.
האם USDV יעלה השנה?
USDV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:14:15 (UTC+8)

כתב ויתור

