SolAngeles מחיר היום

מחיר SolAngeles (SOLANGELES) בזמן אמת היום הוא $ 0.00145553, עם שינוי של 11.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLANGELES ל USD הוא $ 0.00145553 לכל SOLANGELES.

SolAngeles כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,453,038, עם היצע במחזור של 998.82M SOLANGELES. ב‑24 השעות האחרונות, SOLANGELES סחר בין $ 0.0011681 (נמוך) ל $ 0.00160905 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0080594, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLANGELES נע ב -0.78% בשעה האחרונה ו +9.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.06M.

SolAngeles (SOLANGELES) מידע שוק

שווי שוק $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M נפח (24 שעות) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M אספקת מחזור 998.82M 998.82M 998.82M אספקה כוללת 998,815,296.365094 998,815,296.365094 998,815,296.365094

שווי השוק הנוכחי של SolAngeles הוא $ 1.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.06M. ההיצע במחזור של SOLANGELES הוא 998.82M, עם היצע כולל של 998815296.365094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.