Sol Bastard (SOBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0092959$ 0.0092959 $ 0.0092959 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -11.66% שינוי מחיר (7D) -3.24% שינוי מחיר (7D) -3.24%

Sol Bastard (SOBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0092959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOBA השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -11.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sol Bastard (SOBA) מידע שוק

שווי שוק $ 37.91K$ 37.91K $ 37.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.91K$ 37.91K $ 37.91K אספקת מחזור 890.49M 890.49M 890.49M אספקה כוללת 890,486,957.213829 890,486,957.213829 890,486,957.213829

שווי השוק הנוכחי של Sol Bastard הוא $ 37.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOBA הוא 890.49M, עם היצע כולל של 890486957.213829. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.91K.