Sol Bastard סֵמֶל

Sol Bastard מחיר (SOBA)

לא רשום

1 SOBA ל USDמחיר חי:

--
----
-11.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sol Bastard (SOBA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:01:47 (UTC+8)

Sol Bastard (SOBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0092959
$ 0.0092959$ 0.0092959

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-11.66%

-3.24%

-3.24%

Sol Bastard (SOBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0092959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOBA השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -11.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sol Bastard (SOBA) מידע שוק

$ 37.91K
$ 37.91K$ 37.91K

--
----

$ 37.91K
$ 37.91K$ 37.91K

890.49M
890.49M 890.49M

890,486,957.213829
890,486,957.213829 890,486,957.213829

שווי השוק הנוכחי של Sol Bastard הוא $ 37.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOBA הוא 890.49M, עם היצע כולל של 890486957.213829. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.91K.

Sol Bastard (SOBA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sol Bastardל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSol Bastard ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSol Bastard ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sol Bastardל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.66%
30 ימים$ 0-12.10%
60 ימים$ 0-27.94%
90 ימים$ 0--

מה זהSol Bastard (SOBA)

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sol Bastard (SOBA) משאב

האתר הרשמי

Sol Bastardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sol Bastard (SOBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sol Bastard (SOBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sol Bastard.

בדוק את Sol Bastard תחזית המחיר עכשיו‏!

SOBA למטבעות מקומיים

Sol Bastard (SOBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sol Bastard (SOBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sol Bastard (SOBA)

כמה שווה Sol Bastard (SOBA) היום?
החי SOBAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOBA ל USD?
המחיר הנוכחי של SOBA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sol Bastard?
שווי השוק של SOBA הוא $ 37.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOBA?
ההיצע במחזור של SOBA הוא 890.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOBA?
‏‏SOBA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0092959 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOBA?
SOBA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOBA הוא -- USD.
האם SOBA יעלה השנה?
SOBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.