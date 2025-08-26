SofaCat (SOFAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03221217$ 0.03221217 $ 0.03221217 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -11.72% שינוי מחיר (7D) -4.14% שינוי מחיר (7D) -4.14%

SofaCat (SOFAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOFAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOFACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03221217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOFAC השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -11.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SofaCat (SOFAC) מידע שוק

שווי שוק $ 52.96K$ 52.96K $ 52.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.99K$ 53.99K $ 53.99K אספקת מחזור 97.30M 97.30M 97.30M אספקה כוללת 99,191,809.682954 99,191,809.682954 99,191,809.682954

שווי השוק הנוכחי של SofaCat הוא $ 52.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOFAC הוא 97.30M, עם היצע כולל של 99191809.682954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.99K.