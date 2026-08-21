SYMM מחיר היום

מחיר SYMM (SYMM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0308, עם שינוי של 8.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYMM ל ILS הוא ₪ 0.0308 לכל SYMM.

SYMM כרגע מדורג במקום #1017 לפי שווי שוק של ₪ 5.09M, עם היצע במחזור של 165.18M SYMM. ב‑24 השעות האחרונות, SYMM סחר בין ₪ 0.0301 (נמוך) ל ₪ 0.0346 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.688168140361455519, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0059821257775029244.

ביצועים לטווח קצר, SYMM נע ב -2.23% בשעה האחרונה ו -17.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 5.39K.

SYMM (SYMM) מידע שוק

דירוג No.1017 שווי שוק ₪ 5.09M₪ 5.09M ₪ 5.09M נפח (24 שעות) ₪ 5.39K₪ 5.39K ₪ 5.39K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 9.71M₪ 9.71M ₪ 9.71M אספקת מחזור 165.18M 165.18M 165.18M מקסימום היצע 315,177,684 315,177,684 315,177,684 אספקה כוללת 315,177,684 315,177,684 315,177,684 שיעור מחזור 52.40% בלוקצ'יין ציבורי SYMM

שווי השוק הנוכחי של SYMM הוא ₪ 5.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 5.39K. ההיצע במחזור של SYMM הוא 165.18M, עם היצע כולל של 315177684. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 9.71M.