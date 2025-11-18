SMP7700 מחיר היום

מחיר SMP7700 (SMP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 15.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMP ל USD הוא -- לכל SMP.

SMP7700 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,320, עם היצע במחזור של 990.05M SMP. ב‑24 השעות האחרונות, SMP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00239094, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMP נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -32.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SMP7700 (SMP) מידע שוק

שווי שוק $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K אספקת מחזור 990.05M 990.05M 990.05M אספקה כוללת 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

שווי השוק הנוכחי של SMP7700 הוא $ 79.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMP הוא 990.05M, עם היצע כולל של 990046623.5677253. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.32K.