SLOVE (SLOVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00162521 $ 0.00162521 $ 0.00162521 24 שעות נמוך $ 0.00182975 $ 0.00182975 $ 0.00182975 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00162521$ 0.00162521 $ 0.00162521 גבוה 24 שעות $ 0.00182975$ 0.00182975 $ 0.00182975 שיא כל הזמנים $ 0.193733$ 0.193733 $ 0.193733 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -6.56% שינוי מחיר (7D) -17.99% שינוי מחיר (7D) -17.99%

SLOVE (SLOVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00165842. במהלך 24 השעות האחרונות, SLOVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00162521 לבין שיא של $ 0.00182975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLOVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.193733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLOVE השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -6.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SLOVE (SLOVE) מידע שוק

שווי שוק $ 149.26K$ 149.26K $ 149.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.84K$ 165.84K $ 165.84K אספקת מחזור 90.00M 90.00M 90.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SLOVE הוא $ 149.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLOVE הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.84K.