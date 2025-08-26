Skullcoin (SKULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -6.38% שינוי מחיר (7D) -11.77%

Skullcoin (SKULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKULL השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skullcoin (SKULL) מידע שוק

שווי שוק $ 21.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.84K אספקת מחזור 20.00B אספקה כוללת 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skullcoin הוא $ 21.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKULL הוא 20.00B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.84K.