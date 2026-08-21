Skill Stacker מחיר היום

מחיר Skill Stacker (STKR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00252427, עם שינוי של 5.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STKR ל USD הוא $ 0.00252427 לכל STKR.

Skill Stacker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,407,980, עם היצע במחזור של 953.93M STKR. ב‑24 השעות האחרונות, STKR סחר בין $ 0.00235941 (נמוך) ל $ 0.00259586 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00259758, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STKR נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +31.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.37K.

Skill Stacker (STKR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M נפח (24 שעות) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M אספקת מחזור 953.93M 953.93M 953.93M אספקה כוללת 953,931,011.12872 953,931,011.12872 953,931,011.12872

שווי השוק הנוכחי של Skill Stacker הוא $ 2.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37K. ההיצע במחזור של STKR הוא 953.93M, עם היצע כולל של 953931011.12872. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.