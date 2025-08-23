עוד על B2

1 B2 ל USDמחיר חי:

$0.36986
+0.11%1D
USD
BSquared Network (B2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:23:06 (UTC+8)

BSquared Network (B2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.36221
24 שעות נמוך
$ 0.38791
גבוה 24 שעות

$ 0.36221
$ 0.38791
$ 0.775982192516107
$ 0.3168599590333596
+0.81%

+0.11%

+9.01%

+9.01%

BSquared Network (B2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3699. במהלך 24 השעות האחרונות, B2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.36221 לבין שיא של $ 0.38791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.775982192516107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3168599590333596.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B2 השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BSquared Network (B2) מידע שוק

No.943

$ 17.35M
$ 67.19K
$ 77.68M
46.90M
210,000,000
210,000,000
22.33%

BSQUARED

שווי השוק הנוכחי של BSquared Network הוא $ 17.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.19K. ההיצע במחזור של B2 הוא 46.90M, עם היצע כולל של 210000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.68M.

BSquared Network (B2) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BSquared Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0004064+0.11%
30 ימים$ -0.01687-4.37%
60 ימים$ -0.03019-7.55%
90 ימים$ -0.24767-40.11%
BSquared Network שינוי מחיר היום

היום,B2 רשם שינוי של $ +0.0004064 (+0.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BSquared Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01687 (-4.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BSquared Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,B2 ראה שינוי של $ -0.03019 (-7.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BSquared Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.24767 (-40.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BSquared Network (B2)?

בדוק את BSquared Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BSquared Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקB2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BSquared Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBSquared Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BSquared Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BSquared Network (B2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BSquared Network (B2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BSquared Network.

בדוק את BSquared Network תחזית המחיר עכשיו‏!

BSquared Network (B2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BSquared Network (B2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על B2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BSquared Network (B2)

מחפש איך לקנותBSquared Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BSquared Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

B2 למטבעות מקומיים

1 BSquared Network(B2) ל VND
9,733.9185
1 BSquared Network(B2) ל AUD
A$0.565947
1 BSquared Network(B2) ל GBP
0.273726
1 BSquared Network(B2) ל EUR
0.314415
1 BSquared Network(B2) ל USD
$0.3699
1 BSquared Network(B2) ל MYR
RM1.55358
1 BSquared Network(B2) ל TRY
15.162201
1 BSquared Network(B2) ל JPY
¥54.3753
1 BSquared Network(B2) ל ARS
ARS$496.509372
1 BSquared Network(B2) ל RUB
29.910114
1 BSquared Network(B2) ל INR
32.373648
1 BSquared Network(B2) ל IDR
Rp5,966.128197
1 BSquared Network(B2) ל KRW
513.746712
1 BSquared Network(B2) ל PHP
20.958534
1 BSquared Network(B2) ל EGP
￡E.17.943849
1 BSquared Network(B2) ל BRL
R$2.001159
1 BSquared Network(B2) ל CAD
C$0.510462
1 BSquared Network(B2) ל BDT
45.002034
1 BSquared Network(B2) ל NGN
565.595595
1 BSquared Network(B2) ל COP
$1,479.6
1 BSquared Network(B2) ל ZAR
R.6.495444
1 BSquared Network(B2) ל UAH
15.332355
1 BSquared Network(B2) ל VES
Bs51.786
1 BSquared Network(B2) ל CLP
$355.104
1 BSquared Network(B2) ל PKR
Rs104.874048
1 BSquared Network(B2) ל KZT
197.911296
1 BSquared Network(B2) ל THB
฿11.988459
1 BSquared Network(B2) ל TWD
NT$11.270853
1 BSquared Network(B2) ל AED
د.إ1.357533
1 BSquared Network(B2) ל CHF
Fr0.29592
1 BSquared Network(B2) ל HKD
HK$2.888919
1 BSquared Network(B2) ל AMD
֏141.612516
1 BSquared Network(B2) ל MAD
.د.م3.3291
1 BSquared Network(B2) ל MXN
$6.869043
1 BSquared Network(B2) ל SAR
ريال1.387125
1 BSquared Network(B2) ל PLN
1.346436
1 BSquared Network(B2) ל RON
лв1.594269
1 BSquared Network(B2) ל SEK
kr3.517749
1 BSquared Network(B2) ל BGN
лв0.617733
1 BSquared Network(B2) ל HUF
Ft125.558856
1 BSquared Network(B2) ל CZK
7.756803
1 BSquared Network(B2) ל KWD
د.ك0.1128195
1 BSquared Network(B2) ל ILS
1.242864
1 BSquared Network(B2) ל AOA
Kz337.189743
1 BSquared Network(B2) ל BHD
.د.ب0.1394523
1 BSquared Network(B2) ל BMD
$0.3699
1 BSquared Network(B2) ל DKK
kr2.356263
1 BSquared Network(B2) ל HNL
L9.683982
1 BSquared Network(B2) ל MUR
16.882236
1 BSquared Network(B2) ל NAD
$6.484347
1 BSquared Network(B2) ל NOK
kr3.724893
1 BSquared Network(B2) ל NZD
$0.62883
1 BSquared Network(B2) ל PAB
B/.0.3699
1 BSquared Network(B2) ל PGK
K1.560978
1 BSquared Network(B2) ל QAR
ر.ق1.342737
1 BSquared Network(B2) ל RSD
дин.37.030689

BSquared Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BSquared Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBSquared Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BSquared Network

כמה שווה BSquared Network (B2) היום?
החי B2המחיר ב USD הוא 0.3699 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי B2 ל USD?
המחיר הנוכחי של B2 ל USD הוא $ 0.3699. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BSquared Network?
שווי השוק של B2 הוא $ 17.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של B2?
ההיצע במחזור של B2 הוא 46.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של B2?
‏‏B2 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.775982192516107 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של B2?
B2 ‏‏רשם מחירATL של 0.3168599590333596 USD.
מהו נפח המסחר של B2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור B2 הוא $ 67.19K USD.
האם B2 יעלה השנה?
B2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את B2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:23:06 (UTC+8)

BSquared Network (B2) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

