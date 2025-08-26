Simmi Token (SIMMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.93% שינוי מחיר (1D) -22.23% שינוי מחיר (7D) +13.46% שינוי מחיר (7D) +13.46%

Simmi Token (SIMMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIMMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIMMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIMMI השתנה ב +2.93% במהלך השעה האחרונה, -22.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simmi Token (SIMMI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Simmi Token הוא $ 7.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIMMI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.46M.