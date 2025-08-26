Signata (SATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02243923 $ 0.02243923 $ 0.02243923 24 שעות נמוך $ 0.02380736 $ 0.02380736 $ 0.02380736 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02243923$ 0.02243923 $ 0.02243923 גבוה 24 שעות $ 0.02380736$ 0.02380736 $ 0.02380736 שיא כל הזמנים $ 0.730327$ 0.730327 $ 0.730327 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00178073$ 0.00178073 $ 0.00178073 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -4.77% שינוי מחיר (7D) +239.82% שינוי מחיר (7D) +239.82%

Signata (SATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02251801. במהלך 24 השעות האחרונות, SATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02243923 לבין שיא של $ 0.02380736, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.730327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00178073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATA השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+239.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Signata (SATA) מידע שוק

שווי שוק $ 443.70K$ 443.70K $ 443.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 19.70M 19.70M 19.70M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Signata הוא $ 443.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATA הוא 19.70M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.25M.