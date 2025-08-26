SharedStake Governance v2 (SGTV2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01345001 $ 0.01345001 $ 0.01345001 24 שעות נמוך $ 0.01380754 $ 0.01380754 $ 0.01380754 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01345001$ 0.01345001 $ 0.01345001 גבוה 24 שעות $ 0.01380754$ 0.01380754 $ 0.01380754 שיא כל הזמנים $ 104.82$ 104.82 $ 104.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00636497$ 0.00636497 $ 0.00636497 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.23% שינוי מחיר (7D) -24.14% שינוי מחיר (7D) -24.14%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01375682. במהלך 24 השעות האחרונות, SGTV2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01345001 לבין שיא של $ 0.01380754, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SGTV2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 104.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00636497.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SGTV2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) מידע שוק

שווי שוק $ 37.36K$ 37.36K $ 37.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.29K$ 122.29K $ 122.29K אספקת מחזור 2.72M 2.72M 2.72M אספקה כוללת 8,889,445.74 8,889,445.74 8,889,445.74

שווי השוק הנוכחי של SharedStake Governance v2 הוא $ 37.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SGTV2 הוא 2.72M, עם היצע כולל של 8889445.74. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.29K.