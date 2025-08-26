עוד על SGTV2

SharedStake Governance v2 סֵמֶל

SharedStake Governance v2 מחיר (SGTV2)

לא רשום

1 SGTV2 ל USDמחיר חי:

+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SharedStake Governance v2 (SGTV2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:32:01 (UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

+0.23%

-24.14%

-24.14%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01375682. במהלך 24 השעות האחרונות, SGTV2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01345001 לבין שיא של $ 0.01380754, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SGTV2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 104.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00636497.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SGTV2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) מידע שוק

$ 37.36K
--
שווי השוק הנוכחי של SharedStake Governance v2 הוא $ 37.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SGTV2 הוא 2.72M, עם היצע כולל של 8889445.74. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.29K.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SharedStake Governance v2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSharedStake Governance v2 ל USDהיה . $ +0.0010780270.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSharedStake Governance v2 ל USDהיה $ +0.0042243851.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SharedStake Governance v2ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.23%
30 ימים$ +0.0010780270+7.84%
60 ימים$ +0.0042243851+30.71%
90 ימים$ 0--

מה זהSharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) משאב

האתר הרשמי

SharedStake Governance v2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SharedStake Governance v2 (SGTV2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SharedStake Governance v2 (SGTV2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SharedStake Governance v2.

בדוק את SharedStake Governance v2 תחזית המחיר עכשיו‏!

SGTV2 למטבעות מקומיים

SharedStake Governance v2 (SGTV2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SharedStake Governance v2 (SGTV2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SGTV2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SharedStake Governance v2 (SGTV2)

כמה שווה SharedStake Governance v2 (SGTV2) היום?
החי SGTV2המחיר ב USD הוא 0.01375682 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SGTV2 ל USD?
המחיר הנוכחי של SGTV2 ל USD הוא $ 0.01375682. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SharedStake Governance v2?
שווי השוק של SGTV2 הוא $ 37.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SGTV2?
ההיצע במחזור של SGTV2 הוא 2.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SGTV2?
‏‏SGTV2 השיג מחיר שיא (ATH) של 104.82 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SGTV2?
SGTV2 ‏‏רשם מחירATL של 0.00636497 USD.
מהו נפח המסחר של SGTV2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SGTV2 הוא -- USD.
האם SGTV2 יעלה השנה?
SGTV2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SGTV2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:32:01 (UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.