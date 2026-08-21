Scam Altman מחיר היום

מחיר Scam Altman (SCAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCAM ל USD הוא $ 0 לכל SCAM.

Scam Altman כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 174,110, עם היצע במחזור של 999.83M SCAM. ב‑24 השעות האחרונות, SCAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01189349, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCAM נע ב -2.27% בשעה האחרונה ו -4.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 18.69K.

Scam Altman (SCAM) מידע שוק

שווי שוק $ 174.11K$ 174.11K $ 174.11K נפח (24 שעות) $ 18.69K$ 18.69K $ 18.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.11K$ 174.11K $ 174.11K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,825,142.58317 999,825,142.58317 999,825,142.58317

שווי השוק הנוכחי של Scam Altman הוא $ 174.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.69K. ההיצע במחזור של SCAM הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999825142.58317. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.11K.