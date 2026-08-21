Saber מחיר היום

מחיר Saber (SBR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBR ל USD הוא $ 0 לכל SBR.

Saber כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 964,828, עם היצע במחזור של 2.66B SBR. ב‑24 השעות האחרונות, SBR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.960362, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SBR נע ב +3.04% בשעה האחרונה ו +18.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.63K.

Saber (SBR) מידע שוק

שווי שוק $ 964.83K$ 964.83K $ 964.83K נפח (24 שעות) $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 2.66B 2.66B 2.66B אספקה כוללת 3,041,711,103.88 3,041,711,103.88 3,041,711,103.88

שווי השוק הנוכחי של Saber הוא $ 964.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.63K. ההיצע במחזור של SBR הוא 2.66B, עם היצע כולל של 3041711103.88. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.