Rizzyear (RIZZYEAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIZZYEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIZZYEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00371607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIZZYEAR השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -18.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+82.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Rizzyear הוא $ 199.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZYEAR הוא 920.88M, עם היצע כולל של 920879609.2470404. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.74K.