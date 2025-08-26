RIKO (RIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02821103$ 0.02821103 $ 0.02821103 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -3.98% שינוי מחיר (7D) -0.87% שינוי מחיר (7D) -0.87%

RIKO (RIKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02821103, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIKO השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RIKO (RIKO) מידע שוק

שווי שוק $ 75.12K$ 75.12K $ 75.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.83K$ 130.83K $ 130.83K אספקת מחזור 574.21M 574.21M 574.21M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RIKO הוא $ 75.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIKO הוא 574.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.83K.