Rezor מחיר היום

מחיר Rezor (RZR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RZR ל USD הוא $ 0 לכל RZR.

Rezor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,251,523, עם היצע במחזור של 41.41B RZR. ב‑24 השעות האחרונות, RZR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RZR נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +30.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rezor (RZR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M אספקת מחזור 41.41B 41.41B 41.41B אספקה כוללת 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109

שווי השוק הנוכחי של Rezor הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RZR הוא 41.41B, עם היצע כולל של 50998833990.14109. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.77M.