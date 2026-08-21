rainbowfish מחיר היום

מחיר rainbowfish (FISH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FISH ל USD הוא $ 0 לכל FISH.

rainbowfish כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,566, עם היצע במחזור של 999.79M FISH. ב‑24 השעות האחרונות, FISH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01249686, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FISH נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו +55.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.00K.

rainbowfish (FISH) מידע שוק

שווי שוק $ 114.57K$ 114.57K $ 114.57K נפח (24 שעות) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.57K$ 114.57K $ 114.57K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,793,690.36586 999,793,690.36586 999,793,690.36586

שווי השוק הנוכחי של rainbowfish הוא $ 114.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.00K. ההיצע במחזור של FISH הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999793690.36586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.57K.