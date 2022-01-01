QuStream (QST) טוקנומיקה
QuStream (QST) Project Description
QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness.
At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries.
QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization.
The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment.
Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.
QuStream (QST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור QuStream (QST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
QuStream (QST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של QuStream (QST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של QST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות QSTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את QSTטוקניומיקה, חקרו אתQSTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
