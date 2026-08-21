QuantumX מחיר היום

מחיר QuantumX (QTX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QTX ל USD הוא $ 0 לכל QTX.

QuantumX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,488, עם היצע במחזור של 999.97M QTX. ב‑24 השעות האחרונות, QTX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QTX נע ב -1.01% בשעה האחרונה ו +19.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

QuantumX (QTX) מידע שוק

שווי שוק $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,965,550.187982 999,965,550.187982 999,965,550.187982

שווי השוק הנוכחי של QuantumX הוא $ 21.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QTX הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965550.187982. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.49K.