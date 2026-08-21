qAI מחיר היום

מחיר qAI (QAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3,12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QAI ל USD הוא $ 0 לכל QAI.

qAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38.545, עם היצע במחזור של 999,94M QAI. ב‑24 השעות האחרונות, QAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0,00141852, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QAI נע ב -- בשעה האחרונה ו +%19,91 ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

qAI (QAI) מידע שוק

שווי שוק $ 38,55K$ 38,55K $ 38,55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38,55K$ 38,55K $ 38,55K אספקת מחזור 999,94M 999,94M 999,94M אספקה כוללת 999.937.444,91015 999.937.444,91015 999.937.444,91015

שווי השוק הנוכחי של qAI הוא $ 38,55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QAI הוא 999,94M, עם היצע כולל של 999937444.91015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38,55K.