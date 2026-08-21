pupfun מחיר היום

מחיר pupfun (PUP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUP ל USD הוא $ 0 לכל PUP.

pupfun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 85,740, עם היצע במחזור של 999.16M PUP. ב‑24 השעות האחרונות, PUP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUP נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +18.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

pupfun (PUP) מידע שוק

שווי שוק $ 85.74K$ 85.74K $ 85.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.74K$ 85.74K $ 85.74K אספקת מחזור 999.16M 999.16M 999.16M אספקה כוללת 999,155,289.304917 999,155,289.304917 999,155,289.304917

שווי השוק הנוכחי של pupfun הוא $ 85.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUP הוא 999.16M, עם היצע כולל של 999155289.304917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.74K.