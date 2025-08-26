PrimoAI ($PRIMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00121427$ 0.00121427 $ 0.00121427 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -8.21% שינוי מחיר (7D) -2.69% שינוי מחיר (7D) -2.69%

PrimoAI ($PRIMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PRIMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PRIMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00121427, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PRIMO השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PrimoAI ($PRIMO) מידע שוק

שווי שוק $ 316.37K$ 316.37K $ 316.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 632.73K$ 632.73K $ 632.73K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PrimoAI הוא $ 316.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PRIMO הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 632.73K.